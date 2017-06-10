(Кузьмина) Анастасия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузьмина) Анастасия Фоминична

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Место рождения

Казахстан, Пресногорьковская

Дата рождения

07.11.1940

Дата смерти

10.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Пресногорьковская
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2017
с.Барановка Николаевский район, Ульяновская область
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