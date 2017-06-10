(Кузьмина) Анастасия Фоминична
Место рожденияКазахстан, Пресногорьковская
Дата рождения07.11.1940
Дата смерти10.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Пресногорьковская
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2017
с.Барановка Николаевский район, Ульяновская область