Шерстнева (Чуйкина) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Чуйкина) Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Чуйкин Борис Михайлович

Мать: Чуйкина Лидия

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Быстрова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Шерстнев Александр

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Шерстнева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Шерстнев Александр

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Шерстнева Мария Александровна

Отец ребёнка: Шерстнев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Александр

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