Шерстнева (Чуйкина) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Чуйкин Борис Михайлович
Мать: Чуйкина Лидия
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Быстрова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Шерстнев Александр
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Шерстнева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Шерстнев Александр
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Шерстнева Мария Александровна
Отец ребёнка: Шерстнев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстнев Александр