Щербак (Ольховик) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1855
Бракосочетание
11.06.1871
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1872
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1874
Дочь: Елисавета Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Щербак Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1878
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1879
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1881
Сын: Щербак Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1886
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1888
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1890
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1892
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1896
Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно