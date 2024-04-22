Щербак (Ольховик) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Ольховик) Ксения Михайловна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

14.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1855

Отец: Ольховик Михаил Андреевич

Мать: Ольховик Матрона Ивановна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
11.06.1871

Муж: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1872

Сын: Щербак Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1874

Дочь: Елисавета Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Щербак Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1878

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1879

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1881

Сын: Щербак Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1886

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1888

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1890

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1892

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Щербак Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Матвеевич

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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