Schwalbach (Schöndorf) Catherine
Место рожденияOrmersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Schoendorff Nicolas
Мать: Schöndorf NN
Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Бракосочетание
До 1686
Муж: Schwalbach Bernard
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Schwalbach Nicolas
Отец ребёнка: Schwalbach Bernard
Volmunster [Weiskirch], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
Неизвестно