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Schwalbach (Schöndorf) Catherine

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Место рождения

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1627 г.р.

Мать

Муж

Около 1652 г.р.

Дети

Около 1697 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Schoendorff Nicolas

Мать: Schöndorf NN

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Бракосочетание
До 1686

Муж: Schwalbach Bernard

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Schwalbach Nicolas

Отец ребёнка: Schwalbach Bernard

Volmunster [Weiskirch], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
Неизвестно
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