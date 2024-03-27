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Салеха Багаутдин Кызы

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хуснетдинов Бахаутдин

Мать: Кавсяр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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