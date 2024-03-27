Салеха Багаутдин Кызы
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Хуснетдинов Бахаутдин
Мать: Кавсяр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
Около 1931
Рождение ребёнка
24.10.1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно