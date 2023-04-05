Ладыгин Василий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
17.02.1879
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Ивановна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/5 Восприемники: Перов Андрей Мих... Показать все
Место жительства
Около 1879
Рождение ребёнка
05.07.1880
Сын: Ладыгин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Ивановна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/d630f44c-d5d9-4344-98e4-ecf9b3591ff6/95 Восприемники: Орков Игн... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1882
Дочь: Зиновья Васильевна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Ивановна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка Восприемники: Огарков Игнатий Николаев, Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
06.11.1884
Сын: Ладыгин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Ивановна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 508 (1884) - с Дмитриевка, Васильевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников Егор Акимов, Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Ивановна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Сокольникова Анастасия Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно