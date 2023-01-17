Хрусталев Валентин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрусталев Валентин Викторович

Хрусталев Валентин Викторович

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

13.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1978

Сын: Хрусталев Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Хрусталева Ирина Анатольевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1983

Дочь: Мамедова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Хрусталева Ирина Анатольевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрусталева Ирина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close