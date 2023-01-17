Хрусталев Валентин Викторович
Место рождения
Дата рождения13.05.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1978
Сын: Хрусталев Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Хрусталева Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
29.03.1983
Дочь: Мамедова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Хрусталева Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно