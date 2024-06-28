Щукин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1852 ст.
Дата смертиПосле 1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852 ст.
Восприемники: казак Студенецкого полка Андрей Александров Савинков и казачья жена Елена Ефимова Сибелева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1858, стр. 67 Казак Студенецког... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Казачий урядник
Бракосочетание
19.10.1869 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №786, стр. 78
Рождение ребёнка
14.08.1871 ст.
Мать ребёнка: Щукина (Савинкова) Евдокия Федотовна
Восприемники: казак Студенецкого полка Щукин Максим Антонович и отставного казака Щукина Петра Алексеевича дочь, девица Татьяна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №84, стр. ... Показать все
Смерть
После 1871 ст.