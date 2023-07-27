Назаретская Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаретская Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Назаретский) Татьяна

Отец ребёнка: Назаретский ?? ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаретский ?? ??

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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