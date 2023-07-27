Назаретская Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Назаретский) Татьяна
Отец ребёнка: Назаретский ?? ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаретский ?? ??
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно