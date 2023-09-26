Чазов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2012

Дочь: Чазова Валерия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.2016

Сын: Чазов Артём Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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