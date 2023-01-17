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Кузнецов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузнецов Александр Михаилович

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Архангельская Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: Кузнецова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кузнецова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1922

Дочь: Климова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кузнецова Муза Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ольга Николаевна

Смерть
1935
Шуя, Шуя, Ивановская область
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