Кузнецов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Александр Михаилович
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Архангельская Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: Кузнецова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кузнецова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1922
Дочь: Климова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кузнецова Муза Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935