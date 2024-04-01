Лапшин Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Дмитриев Юрий Константинович
Мать ребёнка: Лапшина (Дмитриева) Елена Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1990
Дочь: Дмитриева (Лапшина) Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Лапшина (Дмитриева) Елена Александровна