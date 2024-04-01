Лапшин Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Дмитриев Юрий Константинович

Мать ребёнка: Лапшина (Дмитриева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1990

Дочь: Дмитриева (Лапшина) Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Лапшина (Дмитриева) Елена Александровна

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