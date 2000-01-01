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(Воденникова) Авдотья Ефимовна
(Воденникова) Авдотья Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Воденников Ефим Федорович
Мать
Воденникова (Лаптева) Елизавета Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Воденников Ефим Федорович
Мать:
Воденникова Елизавета Яковлевна
Смерть
1984
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