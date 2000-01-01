(Воденникова) Авдотья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воденникова) Авдотья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Воденников Ефим Федорович

Мать: Воденникова Елизавета Яковлевна

Смерть
1984
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