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Любомудров Иван Андреевич

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Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любомудров Андрей

Мать: ?

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Любомудров Вов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Город Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троянкина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомудров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любомудрова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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