Любомудров Иван Андреевич
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любомудров Андрей
Мать: ?
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1919
Сын: Любомудров Вов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Город Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троянкина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любомудров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно