Дроздова (Левина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
Дата смерти21.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.06.2019
Причина смерти: Убита