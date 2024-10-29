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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бараусов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
20.01.1947

Сын: Бараусов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Бараусов Григорий Андреевич

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бараусов Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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