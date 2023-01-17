Егорова-Путинцева Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти21.09.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.
Сын: Путинцев Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.09.1917 ст.