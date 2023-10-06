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Гончаров Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1810

Дата смерти

19.11.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1838

Жена: Гончарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шебеко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1844

Сын: Гончаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1847

Сын: Гончаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1850

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.06.1860

Жена: Гончарова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1861

Сын: Гончаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.1862

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1864

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1867

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1881
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