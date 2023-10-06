Гончаров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1810
Дата смерти19.11.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1838
Жена: Гончарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шебеко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1844
Сын: Гончаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1847
Сын: Гончаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1850
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Бракосочетание
29.06.1860
Рождение ребёнка
11.05.1861
Сын: Гончаров Николай Иванович
Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1862
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1864
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1867
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Ивановна
Смерть
19.11.1881