Новиков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Новикова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Новиков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анна

Смерть
Неизвестно
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