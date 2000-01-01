Новиков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Новикова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Новиков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Анна
Смерть
Неизвестно