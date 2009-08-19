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Пирогова Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

19.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1071

Сын: Пирогов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Рождение
25.12.1929

Отец: Элли Яков Васильевич

Мать: Элли Серафима

Рождение ребёнка
01.02.1952

Дочь: Пирогова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Пирогова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
15.01.1956

Дочь: Пирогова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Пирогова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1960

Сын: Пирогов Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
27.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Село Средние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.02.1968

Дочь: Пирогова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Николай Григорьевич

Смерть
19.08.2009
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