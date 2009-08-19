Пирогова Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти19.08.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1071
Сын: Пирогов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Рождение
25.12.1929
Отец: Элли Яков Васильевич
Мать: Элли Серафима
Рождение ребёнка
01.02.1952
Дочь: Пирогова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Пирогова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
15.01.1956
Дочь: Пирогова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Пирогова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1960
Сын: Пирогов Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Село Средние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.02.1968
Дочь: Пирогова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Пирогов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2009