Обиходов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обиходов Григорий

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

01.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1985

Отец: Обиходов Валентин

Мать: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Образование
До 2002
Калуга, город Калуга, Калужская область
Образование
С 2002 по 2008
Калуга, город Калуга, Калужская область
КФ МГТУ им Н.Э.Баумана | Инженер
Военная служба
С 18.06.2008 по 18.06.2009
Юхнов
Место жительства
С 2012
Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
С ?.09.2019
Калуга, город Калуга, Калужская область
Лин менеджер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Упоминание
Неизвестно
Григорий Демус | Тёзка
Образование
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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