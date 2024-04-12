Обиходов Григорий
Место рождения
Дата рождения01.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1985
Отец: Обиходов Валентин
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
До 2002
Образование
С 2002 по 2008
КФ МГТУ им Н.Э.Баумана | Инженер
Военная служба
С 18.06.2008 по 18.06.2009
Юхнов
Место жительства
С 2012
Работа или профессия
С ?.09.2019
Лин менеджер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
Григорий Демус | Тёзка
Образование
Неизвестно