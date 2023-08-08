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Афанасьев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1958

Отец: Афанасьев Алексей Алексеевич

Мать: Маркова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
01.10.1978

Дочь: Готовцева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.03.1985

Дочь: Афанасьева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Гаврильевна

Рождение ребёнка
22.07.1988

Сын: Афанасьев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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