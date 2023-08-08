Афанасьев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1958
Рождение ребёнка
01.10.1978
Дочь: Готовцева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1985
Дочь: Афанасьева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Гаврильевна
Рождение ребёнка
22.07.1988
Сын: Афанасьев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Гаврильевна