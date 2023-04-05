Котов Андрей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Котов Емельян
Могилевская губерния ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.3016 стр.49
Бракосочетание
26.05.1906
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00052.jpg
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.
Дочь: Гераськина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Котова Анастасия Ивановна
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00008.jpg https://yandex.ru/archive/catalog/f32b159b-8bb6-44f6-afa1-28eb8db61278/8
Смерть
Неизвестно