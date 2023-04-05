Котов Андрей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Андрей Емельянович

Котов Андрей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Котов Емельян

Мать: не указана

Могилевская губерния ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.3016 стр.49
Бракосочетание
26.05.1906

Жена: Котова Анастасия Ивановна

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00052.jpg
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.

Дочь: Гераськина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Котова Анастасия Ивановна

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00008.jpg https://yandex.ru/archive/catalog/f32b159b-8bb6-44f6-afa1-28eb8db61278/8
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close