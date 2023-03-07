Коршунова (Станкина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Станкина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

15.11.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915

Отец: Станкин Василий Захарович

Мать: Станкина Пелагея (Полина) Иосифовна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
29.11.1915
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Николай

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Николай

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Коршунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Николай

Смерть
Неизвестно
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