Коршунова (Станкина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915
Крещение
29.11.1915
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коршунов Николай
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коршунов Николай
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Коршунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коршунов Николай
Смерть
Неизвестно