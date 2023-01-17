Соловьева (Иванова) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Иванова) Агафья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

После 1980

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Иванов Алексей Иванович

Мать: Иванова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1934

Сын: Соловьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Михайлович

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Александр Михайлович

Смерть
После 1980
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