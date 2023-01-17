Соловьева (Иванова) Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиПосле 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Иванов Алексей Иванович
Мать: Иванова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1934
Сын: Соловьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Михайлович
Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1980