Халиманович Эдуард Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиманович Эдуард Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиманович Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
28.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиманович Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиманович Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиманович Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно

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