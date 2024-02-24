Халиманович Эдуард Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.?
Рождение ребёнка
28.05.?
Рождение ребёнка
26.04.1976
Рождение ребёнка
21.06.1981
Смерть
Неизвестно