Урюпин Давыд Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпин Давыд Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Урюпин Семен Калина

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1880

Дочь: (Урюпина) Параскева Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1882

Сын: Урюпин Константин Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1884

Дочь: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

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