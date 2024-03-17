Урюпин Давыд Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Урюпин Семен Калина
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1880
Дочь: (Урюпина) Параскева Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1882
Сын: Урюпин Константин Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1884
Дочь: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна
Мать ребёнка: не указана