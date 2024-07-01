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Третьякова Марья Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Ефрем Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Просвиркина) Офимья Ефремовна

Отец ребёнка: Третьяков Ефрем Терентьевич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Просвиркина) Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Третьяков Ефрем Терентьевич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1798

Сын: Просвиркин Иван Ефремович

Отец ребёнка: Третьяков Ефрем Терентьевич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Спасского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Иван, родился 21 июля, крещен (не указано) 1798 г. Родители: крестьянин Ефрем Терентьев. Восприемник: того же город... Показать все
Смерть
Неизвестно

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