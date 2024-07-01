Третьякова Марья Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Просвиркина) Офимья Ефремовна
Отец ребёнка: Третьяков Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Просвиркина) Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Третьяков Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
21.07.1798
Сын: Просвиркин Иван Ефремович
Отец ребёнка: Третьяков Ефрем Терентьевич
В метрической книге Спасского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Иван, родился 21 июля, крещен (не указано) 1798 г. Родители: крестьянин Ефрем Терентьев. Восприемник: того же город... Показать все
Смерть
Неизвестно