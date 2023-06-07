Лунева Устиния Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Устиния Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Василиса Петрова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Архипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 12.04.1834

Сын: Лунев Захар Петров

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Архипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Петр Архипов

Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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