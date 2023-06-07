Лунева Устиния Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Василиса Петрова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Архипов
Рождение ребёнка
Около 12.04.1834
Сын: Лунев Захар Петров
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино