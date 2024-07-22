Шушлебин Илларион Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушлебин Илларион Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Шушлебин Яков Максимов

Мать: Шушлебина Наталия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушлебина Марина Игнатиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушлебин Николай Илларионов

Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева

Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.

Дочь: Шушлебина Евдокия Илларионова

Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева

Мещанин г. Пишпека Иларион Иаковлев Шушлебин и законная жена его Мария Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин селения Аламедин Петр Кононов Чернецов и мещанская жена Гликерия Игна... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.

Сын: Шушлебин Иоанн Илларионов

Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева

Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин Аулиеатинского уезда Михайловской выселки Сергий Леонтьев Кожанов и... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1889 ст.

Дочь: Шушлебина Александра Илларионова

Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева

Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Запасной унтер-офицер Лука Прокопиев Погорелов и отставного рядового Севастиан... Показать все
Бракосочетание
31.08.1890 ст.

Жена: Шушлебина Евдокия Евфимиева

Пишпекский мещанин Иларион Иаковлев Шушлебин, 38 лет, православного вероисповедания, вторым браком Пишпекская мещанка Евдокия Евфимиева Тимофеева, 17 лет, православного вероисповедания, первым браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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