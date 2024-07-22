Шушлебин Илларион Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1852
Отец: Шушлебин Яков Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушлебин Николай Илларионов
Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.
Дочь: Шушлебина Евдокия Илларионова
Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева
Мещанин г. Пишпека Иларион Иаковлев Шушлебин и законная жена его Мария Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин селения Аламедин Петр Кононов Чернецов и мещанская жена Гликерия Игна... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.
Сын: Шушлебин Иоанн Илларионов
Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева
Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин Аулиеатинского уезда Михайловской выселки Сергий Леонтьев Кожанов и... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1889 ст.
Дочь: Шушлебина Александра Илларионова
Мать ребёнка: Шушлебина Марина Игнатиева
Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Запасной унтер-офицер Лука Прокопиев Погорелов и отставного рядового Севастиан... Показать все
Бракосочетание
31.08.1890 ст.
Пишпекский мещанин Иларион Иаковлев Шушлебин, 38 лет, православного вероисповедания, вторым браком Пишпекская мещанка Евдокия Евфимиева Тимофеева, 17 лет, православного вероисповедания, первым браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно