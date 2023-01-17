Злобина (Кардакова) Галина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.?
Отец: Кардаков Ефим Ильич
Мать: Кардакова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.?
Дочь: Дудина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Злобин Владимир
Териберка, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предейн Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Предейн Николай
Шарья, город Шарья, Костромская область