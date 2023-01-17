Злобина (Кардакова) Галина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина (Кардакова) Галина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.?

Отец: Кардаков Ефим Ильич

Мать: Кардакова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.?

Дочь: Дудина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Злобин Владимир

Териберка, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предейн Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Предейн Николай

Шарья, город Шарья, Костромская область
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