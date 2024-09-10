Белобородов Петр Савельевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_11.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 7 род. Петр в деревня Романово у крестьянин Белобородов Савелий Кирилов и законная жена Евге... Показать все
Крещение
21.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_11.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 7 род. Петр в деревня Романово у крестьянин Белобородов Савелий Кирилов и законная жена Евге... Показать все
Смерть
Неизвестно