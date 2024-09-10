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Белобородов Петр Савельевич

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1901

Отец: Белобородов Савелий Кириллович

Мать: Белобородова Евгения Егоровна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_11.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 7 род. Петр в деревня Романово у крестьянин Белобородов Савелий Кирилов и законная жена Евге... Показать все
Крещение
21.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_11.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 7 род. Петр в деревня Романово у крестьянин Белобородов Савелий Кирилов и законная жена Евге... Показать все
Смерть
Неизвестно

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