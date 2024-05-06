Соцкова Наталья Николаевна 16.02.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соцкова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1992

Сын: Соцков Владислав Викторович

Отец ребёнка: Соцков Виктор Викторович

Рождение ребёнка
21.07.1995

Сын: Соцков Максим Викторович

Отец ребёнка: Соцков Виктор Викторович

Рождение ребёнка
16.07.2011

Дочь: Соцкова Милана Викторовна

Отец ребёнка: Соцков Виктор Викторович

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