Соцкова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1992
Сын: Соцков Владислав Викторович
Отец ребёнка: Соцков Виктор Викторович
Рождение ребёнка
21.07.1995
Отец ребёнка: Соцков Виктор Викторович
Рождение ребёнка
16.07.2011
Дочь: Соцкова Милана Викторовна
Отец ребёнка: Соцков Виктор Викторович