Сергеев Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1919
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
03.06.1924
Дочь: Швецова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сергеева Анна
Смерть
Неизвестно