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Сергеев Николай

Место рождения

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1919

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1924

Дочь: Швецова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Анна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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