Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1904

Дата смерти

19.07.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904

Отец: Ратькин Егор Миронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патутина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Репкин Дмитрий Васильевич

Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репкин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репкин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репкин Дмитрий Васильевич

Смерть
19.07.1992

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