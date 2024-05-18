Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1904
Дата смерти19.07.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904
Отец: Ратькин Егор Миронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патутина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Репкин Дмитрий Васильевич
Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репкин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репкин Дмитрий Васильевич
Смерть
19.07.1992