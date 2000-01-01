Малютин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1936
Дата смерти17.09.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1936
Отец: Малютин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.1993