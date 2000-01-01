Малютин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1936

Дата смерти

17.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1936

Отец: Малютин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.1993
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