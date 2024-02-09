Огорельцев Роман Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцев Роман Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1972

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972

Отец: Леонид Огорельцев

Мать: Черепанова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
06.10.1994

Дочь: Огорельцева Яна Романовна

Мать ребёнка: Оленёва Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
25.04.4010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оленёва Светлана Владимировна

Слободской, город Слободской, Кировская область

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