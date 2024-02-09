Огорельцев Роман Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972
Отец: Леонид Огорельцев
Рождение ребёнка
06.10.1994
Дочь: Огорельцева Яна Романовна
Мать ребёнка: Оленёва Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
25.04.4010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оленёва Светлана Владимировна
Слободской, город Слободской, Кировская область