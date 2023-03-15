Задорожний Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорожний Алексей Анатольевич

Задорожний Алексей Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожний Анатолий Александрович

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close