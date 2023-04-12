Карташева Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Дарья Никитична

Место рождения

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Чупеева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Чупеева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Карташев Гавриил Матермьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Елисей Гаврилович

Отец ребёнка: Карташев Гавриил Матермьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Гавриил Матермьянович

Смерть
Неизвестно
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