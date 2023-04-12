Карташева Дарья Никитична
Место рожденияТверская губ, Кашинский уезд, деревня Чупеева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Карташев Гавриил Матермьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Елисей Гаврилович
Отец ребёнка: Карташев Гавриил Матермьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно