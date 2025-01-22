Ряховский Александр 02.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ряховский Александр

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 02.11.1960, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер 26.05.2010, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Ряховская (Аносова) Екатерина04.01.1935 г.р.
Отец
Ряховский Иван04.10.1933 г.р.
Супруги
Ряховская (Исаева) Ольга04.03.1962 г.р.
Дети
Ряховский Сергей25.03.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская (Аносова) Екатерина

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Работа или профессия
Неизвестно

Газоэлектросварщик

Бракосочетание
06.02.1982

Жена: Ряховская (Исаева) Ольга

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряховская (Исаева) Ольга

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.03.1987

Сын: Ряховский Сергей

Мать ребёнка: Ряховская (Исаева) Ольга

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
26.05.2010
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Причина смерти: Сердечный приступ

Похороны
Неизвестно
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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