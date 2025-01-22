Ряховский Александр
мужской, родился 02.11.1960, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер 26.05.2010, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
МатьРяховская (Аносова) Екатерина04.01.1935 г.р.
ОтецРяховский Иван04.10.1933 г.р.
Супруги
Ряховская (Исаева) Ольга04.03.1962 г.р.
Дети
Ряховский Сергей25.03.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960
Отец: Ряховский Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1982
Жена: Ряховская (Исаева) Ольга
Рождение ребёнка
27.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ряховская (Исаева) Ольга
Рождение ребёнка
25.03.1987
Сын: Ряховский Сергей
Мать ребёнка: Ряховская (Исаева) Ольга
Смерть
26.05.2010
Похороны
Неизвестно