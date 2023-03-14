Григорьева (Соколова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1953
Дата смерти2007
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953
Отец: Соколов Николай Дмитриевич
Мать: Соколова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Михаил Борисович
Отец ребёнка: Григорьев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Григорьев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Максим Борисович
Отец ребёнка: Григорьев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Борис
Смерть
2007