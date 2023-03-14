Григорьева (Соколова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Соколова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1953

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953

Отец: Соколов Николай Дмитриевич

Мать: Соколова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Михаил Борисович

Отец ребёнка: Григорьев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Григорьев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Максим Борисович

Отец ребёнка: Григорьев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Борис

Смерть
2007
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