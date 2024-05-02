Пивоваров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивоваров Александр

Мать: Пивоварова (Привалова) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Пивоварова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пивоварова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Наталья

Смерть
Неизвестно

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