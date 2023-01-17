Пушкарева (Мосина) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел
Бракосочетание
15.01.1910
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Пушкарев Он Же Куплинов? Федор
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел
Развод
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел
Смерть
Неизвестно