Пушкарева (Мосина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Мосина) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

1904 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел

Бракосочетание
15.01.1910

Муж: Пушкарев Он Же Куплинов Павел

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Пушкарев Он Же Куплинов? Федор

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Павел

Смерть
Неизвестно
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