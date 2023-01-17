Глевдялис (Кузьмина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глевдялис (Кузьмина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969

Отец: Кузьмин Александр Николаевич

Мать: Кузьмина Любовь

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.06.1989

Дочь: Кабардина Виктория

Отец ребёнка: Глевдялис Олег

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.05.2000

Дочь: Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Берко Владимир Михайлович

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глевдялис Олег

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: Глевдялис Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берко Владимир Михайлович

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