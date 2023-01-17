Глевдялис (Кузьмина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения08.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969
Отец: Кузьмин Александр Николаевич
Мать: Кузьмина Любовь
Рождение ребёнка
10.06.1989
Дочь: Кабардина Виктория
Отец ребёнка: Глевдялис Олег
Рождение ребёнка
24.05.2000
Дочь: Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Берко Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глевдялис Олег
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Глевдялис Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно