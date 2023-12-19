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Василий
Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кузьма
Мать
Анна
Дети
Григорий
Поляков Николай
Добавил:
УФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кузьма
Мать:
Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Григорий
Мать ребёнка:
Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Поляков Николай
Мать ребёнка:
Татьяна
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