Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай

Мать ребёнка: Татьяна

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