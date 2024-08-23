Хмелова Ефимия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
на перепись 02.12.1816 г. 68 лет (1747) (126 запись) вдова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Рождение ребёнка
1779 ст.
Отец ребёнка: не указан
на 05.02.1834 г. 54 года [1780] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#739
Смерть
Неизвестно