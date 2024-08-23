Хмелова Ефимия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелова Ефимия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

на перепись 02.12.1816 г. 68 лет (1747) (126 запись) вдова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Хмелов Прокопий Яковлев

Отец ребёнка: не указан

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 05.02.1834 г. 54 года [1780] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#739
Смерть
Неизвестно
Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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