Плесовских Анисья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Анисья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Панова Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Плесовских Семен Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Плесовских Александр Семенович

Отец ребёнка: Плесовских Семен Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Плесовских Семен Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Семен Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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