(Большанина) Ангелина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Большанин Аким Демьянович
Мать: (Барсагаева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Левичёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Левичёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Левичёва) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Левичёв Иван Михайлович
Смерть
1975