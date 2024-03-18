(Большанина) Ангелина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Большанина) Ангелина Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Большанин Аким Демьянович

Мать: (Барсагаева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левичёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Левичёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Левичёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Левичёва) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Левичёв Иван Михайлович

Смерть
1975

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