Кулгарина Марзия Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулгарина Марзия Рамазановна

Место рождения

Ново-Якупова Зилаирский район БАССР

Дата рождения

20.05.1940

Дата смерти

04.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940

Отец: Кулгарин Рамазан Набиуллович

Мать: Кулгарина Рахиля Абдулхаировна

Ново-Якупова Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1962

Дочь: Галимова Лиза Хуснулловна

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

деревня Сактау (Канзафарова)
Рождение ребёнка
24.10.1966

Сын: Асаинов Юлдаш Хуснуллович

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
20.07.1970

Дочь: Тутманова Мунира Хуснулловна

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

Ново-Якупова Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
21.12.1973

Сын: Асаинов Наил Хуснуллович

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

Сактау (Канзафарова) Зилаирский район
Рождение ребёнка
04.06.1976

Сын: Асаинов Ильдар Хуснуллович

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1978

Дочь: Асаинова Айгуль Хуснулловна

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
13.04.1981

Сын: Асаинов Айнур Хуснуллович

Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

дер.Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович

Смерть
04.07.2010
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