Кулгарина Марзия Рамазановна
Место рожденияНово-Якупова Зилаирский район БАССР
Дата рождения20.05.1940
Дата смерти04.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940
Ново-Якупова Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1962
Дочь: Галимова Лиза Хуснулловна
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
деревня Сактау (Канзафарова)
Рождение ребёнка
24.10.1966
Сын: Асаинов Юлдаш Хуснуллович
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
20.07.1970
Дочь: Тутманова Мунира Хуснулловна
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
Ново-Якупова Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
21.12.1973
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
Сактау (Канзафарова) Зилаирский район
Рождение ребёнка
04.06.1976
Сын: Асаинов Ильдар Хуснуллович
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1978
Дочь: Асаинова Айгуль Хуснулловна
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Рождение ребёнка
13.04.1981
Сын: Асаинов Айнур Хуснуллович
Отец ребёнка: Асаинов Хуснулла Нажмитдинович
дер.Сактау (Канзафарова) Зилаирский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2010