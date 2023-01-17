Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1914
Дата смерти10.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914
Отец: Степанов Перфилий Прокопьевич
Мать: Степанова Марья
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
08.04.1937
Дочь: Блинова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Васильевич
Развод
До 1939
Смерть
10.04.1989
Красногорский, Ташкентская обл., Узбекистан