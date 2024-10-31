Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна
женский, родилась 26.01.1914, Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
умерла 10.04.1989, Кызылтог
ОтецСтепанов Перфилий (Порфирий) ПрокопьевичМежду 1868 и 1870 г.р.
МатьШестакова Степанова (Верзакова) Марья Зотеевна1873 г.р.
Супруги
Стариков Николай Васильевич24.12.1914 г.р.
Дети
Блинова (Старикова) Валентина Николаевна08.04.1937 г.р.
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Рождение
26.01.1914
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
08.04.1937
Дочь: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Васильевич
Развод
До 1939
Смерть
10.04.1989