Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна

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Место рождения

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.01.1914

Дата смерти

10.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914

Отец: Степанов Перфилий Прокопьевич

Мать: Степанова Марья

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1936

Муж: Стариков Николай Васильевич

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1937

Дочь: Блинова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Васильевич

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Развод
До 1939

Муж: Стариков Николай Васильевич

Смерть
10.04.1989
Красногорский, Ташкентская обл., Узбекистан
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