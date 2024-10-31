Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна 26.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 26.01.1914, Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

умерла 10.04.1989, Кызылтог

Отец
Степанов Перфилий (Порфирий) ПрокопьевичМежду 1868 и 1870 г.р.
Мать
Шестакова Степанова (Верзакова) Марья Зотеевна1873 г.р.
Супруги
Стариков Николай Васильевич24.12.1914 г.р.
Дети
Блинова (Старикова) Валентина Николаевна08.04.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914

Отец: Степанов Перфилий (Порфирий) Прокопьевич

Мать: Шестакова Степанова (Верзакова) Марья Зотеевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
Около 1936

Муж: Стариков Николай Васильевич

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
08.04.1937

Дочь: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Васильевич

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Развод
До 1939

Муж: Стариков Николай Васильевич

Смерть
10.04.1989

Красногорский, Ташкентская обл., Узбекистан

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